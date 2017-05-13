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Общество

В 2016 году в стране зарегистрировано 1,4 миллиона случаев обращения к медикам

В 2016 году в стране зарегистрировано 1,4 миллиона случаев обращения к медикам. При этом 40 процентов пациентов — дети. Такие данные сегодня на пресс-конференции озвучила заведующая отделом социальной статистики Нацстаткома Жылдыз Рахманова.

По ее словам, по Кыргызстану на 10 тысяч населения приходится 23 врача и 57 человек медицинского персонала. Больше всего врачей в Оше и Бишкеке, а меньше всего — в Таласской, Джалал-Абадской и Нарынской областях.

В 2016 году медико-санитарную помощь населению оказывали более 13 тысяч врачей и более 35 тысяч среднего медперсонала. За 5 лет число врачей выросло на 500 человек, а среднего медперсонала - на три тысячи человек.

Жылдыз Рахманова

При этом из общего числа врачей больше всего в стране терапевтов — более 28 процентов. Врачей хирургического профиля насчитывается около 16 процентов. На стоматологов и акушеров-гинекологов приходится по 8 процентов, педиатров — 6 процентов.

В структуре общей заболеваемости населения 37 процентов приходится на болезни органов дыхания, 9 процентов — на болезни органов пищеварения, 7 процентов — на болезни мочеполовой системы и 6 процентов — на травмы и отравления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51631/
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