Неделя-24: что вы могли пропустить

Начало недели прошло под знаком празднования Дня Победы, а после было всего три полноценных рабочих дня. Самыми заметными событиями стали неожиданное заявление президента Кыргызстана о желании отозвать иски к «Азаттыку» и предъявление обвинения в коррупции депутату парламента Канабеку Исаеву.

О чем еще писали журналисты и какие важные темы поднимали, в традиционном обзоре ИА «24.kg».

Элитные заемщики Кыргызстана

Претензии к Российско-Кыргызскому фонду развития предъявляются с начала его работы. Его обвиняли в слишком строгих правилах, а теперь в том, что «жирные» кредиты могут получить лишь сильные мира сего. ИА «24.kg» провело свое расследование и выяснило, что «отовариваются кредитами» в РКФР люди очень даже в республике известные и не бедные — «Фонд развития. Босякам здесь не место».

Золотые дороги республики

Фото Министерства транспорта и дорог КР. Ямочный ремонт трассы Бишкек — Кара-Балта. Участок в селе Сокулук

Как строят в Кыргызстане дороги, интересует всех. Депутатов Жогорку Кенеша, в частности, волнует стоимость одного километра. Однако чиновники Министерства транспорта и дорог сходу цену назвать не смогли.попыталось посчитать стоимость километра дороги наиболее скандальных проектов. Что из этого вышло — в материале

Что наработали за четыре месяца

Национальный статистический комитет представил отчет об итогах социально-экономического развития страны за четыре месяца 2017 года. Данные показывают, что экономическая ситуация в стране позитивнее, чем в 2016-м. Однако по сравнению с 2015-м по-прежнему наблюдается падение. Подробнее в обзоре ИА «24.kg».

Во сколько обойдется выпускной

Фото из Интернета. В некоторых школах гуляют с размахом — суммы сборов доходят до 30 тысяч сомов за ученика

Который год Министерство образования вводит запреты на сбор денег и празднование Последнего звонка и выпускных вечеров. В некоторых школах родители даже пишут расписки, что не будут проводить гуляний. Тем не менее, мамы и папы учеников продолжают тратить приличные суммы.выясняло, во сколько обойдется родителям «детских» праздник. Подробности в материале

В Бишкеке отпраздновали Победу

На площади Победы в столице Кыргызстана прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На нем выступил президент Алмазбек Атамбаев, а после ветеранов угостили солдатской кашей и показали концерт.

Фото ИА «24.kg». Шествие «Бессмертного полка» по Бишкеку

Но наиболее заметным и значимым 9 мая стало шествие по Бишкеку «Бессмертного полка». Колонна стартовала от Южных ворот города и по улице Абдрахманова спустилась к площади Победы. В ней было около 30–35 тысяч человек. Колонна растянулась примерно на три километра.

В эти праздничные дни в Бишкеке было много мероприятий. Но особо стоит отметить то, как почтили память дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Об этом в фоторепортаже ИА «24.kg».

Смотрители царства мертвых

Фото ИА «24.kg». Заведующий Северным кладбищем Бишкека Чынгыз Апасов

Даже в загробном мире люди стремятся отличаться друг от друга. И желания заявить о себе с окончанием жизни у них не исчезают. Журналист ИА «24.kg» провел день на двух столичных кладбищах, посмотрел, как люди и там умудряются конкурировать, и узнал, почему всем распоряжается негр. Подробнее в рубрике «Мои 24».

Как власти воздали по трудам

Весьма интересный случай в юридической практике Кыргызстана произошел в селе Александровка. Более двадцати лет местный крестьянин обрабатывал бесхозный участок в родном селе. Несмотря на то, что человек своим трудом превратил болото в парк, местные власти продали участок частным лицам. Подробнее в репортаже ИА «24.kg».

Жизнь до и после скандала

Фото ИА «24.kg». Боец в хорошем настроении в ожидании реванша на чемпионате мира по боям TNA

Дастан Шаршеев был известен задолго до скандала на чемпионате мира по правилам TNA, прошедшем в Казани. Выступал на многих престижных турнирах по кикбоксингу (К-1), тайскому, бирманскому боксу и смешанным единоборствам. В промежутке между состязаниями он ненадолго приехал в Кыргызстан, поделился с ИА «24.kg» планами на будущее и рассказал, как за последнее время изменилась его жизнь.

Зачем диджею Яськову конь Андрюха

Каждый день я начинаю с радио «Рекорд». Это что-то большее, чем привычка. Это мое настроение, а поднимает мне его диджей Александр Яськов. Раньше утреннее шоу вели Александр, Яна и Юрий. Но по стечению обстоятельств остался один Саша. Александр согласился показать ИА «24.kg», что творится в студии во время эфира.

Политизированные таксисты Бишкека

Фото из личного архива. Ивар Дале (слева)

Ивар Дале — известный правозащитник. Он старший советник Норвежского Хельсинкского комитета и возглавляет его Центральноазиатское отделение. Ивар родом из Венгрии, но объездил весь мир. В Кыргызстане — частый гость. Что ему не нравится в нашей стране, а что, наоборот, запомнилось навсегда? Об этом он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Что читает сестра народного писателя Кыргызстана

Розе Айтматовой предначертано всегда оставаться младшей сестрой знаменитого писателя с мировым именем. Но она не просто гордо носит фамилию семьи. Роза Торекуловна, несмотря на солидный возраст, продолжает огромную работу по сохранению литературного наследия Чингиза Айтматова и стала гостем нашей традиционной рубрики «топ-5 книг».