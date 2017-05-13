В Баткене прошла акция ветеранов-«афганцев» против терроризма

В Баткенской области 12 мая 2017 года стартовала акция «Ветераны войны в Афганистане против террора». Об этом сообщил Республиканский совет ветеранов войны в Афганистане.

По их данным, акция организована ветеранами афганской войны из Кыргызстана с участием коллег из Таджикистана.

Главная цель — противодействие вербовке молодежи в ряды различных экстремистских, религиозных и сепаратистских организаций, пропаганда боевых традиций и героической истории действий ОКСВА и военно-патриотическое воспитание Вооруженных сил и молодежи, говорится в сообщении.

В рамках акции ветераны намерены провести такие же встречи с молодежью и общественностью во всех семи областях страны, включая города Ош и Бишкек.