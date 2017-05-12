В Интернете опубликованы новые фотографии внука Алмазбека Атамбаева. В социальной сети их разместила дочь президента Алия Шагиева.

Она рассказала, как ходили с мужем Костей и сыном Таиром в поход в горы. «Дорога была очень приятна. Мы шли, погруженные каждый в свои мысли; пару раз Таир просил грудь, и я кормила его, чуть замедлив шаг, прямо в слинге. В вечернем состоянии природы было что-то особенное. Костя сказал, что наблюдение за своими шагами сродни медитации. Я согласилась и почувствовала, как пустеет голова», — написала Алия Шагиева.

Дочь президента родила сына 20 марта. Она периодически публиковала откровенные фотографии, чем вызвала критику общественности. После этого она удалила все аккаунты из соцсетей. Сегодня Алия Шагиева опять опубликовала фото сына.