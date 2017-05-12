Погода в Кыргызстане на 13 мая: будет жарко

В Кыргызстане осадков не ожидается. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, 1–6 метров в секунду.

В Бишкеке температура ночью +16, днем +33 градуса.

День увеличится до 14 часов 44 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +13, днем до +34 градусов.

В Нарынской области до +6 градусов ночью и +27 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +7, днем до +26 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +13, днем +33 градуса.