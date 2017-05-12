18:50
+30
USD 67.97
EUR 73.94
RUB 1.19
Общество

В парламент внесли предложение по выплате за новорожденного 30 тысяч сомов

В Жогорку Кенеш внесли предложение выплачивать за новорожденного 30 тысяч сомов. Ранее законопроект прошел общественные обсуждения.

Депутат Дастан Джумабеков предлагает выплачивать при рождении и усыновлении ребенка до 1 года пособия в 30 тысяч сомов. Это составляет от 2,5 тысячи до 4 тысяч 166 сомов в месяц на одного ребенка в возрасте до года. Нагрузка на республиканский бюджет составит от 4,665 миллиарда до 7,776 миллиарда сомов в год.

Пособия будут без исключения всем новорожденным без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои. Без разделения на бедных и богатых.

Дастан Джумабеков

Если депутаты поддержат предложение, то уже с 15 января 2018 года пособие составит 30 тысяч сомов, в 2019-м — 40 тысяч сомов, в 2020-м — 50 тысяч сомов. Пособие новорожденным детям назначается на один год и не подлежит изменению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51592/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
На площади Ала-Тоо 9 мая во время праздника потерялись более 50 детей
В Кыргызстане в 2017 году число преступлений с участием подростков возросло
Ветеранам Великой Отечественной войны выданы единовременные пособия — 15 тысяч
В Караколе депутаты отремонтировали травмоопасную детскую площадку
Коллектив из Кыргызстана стал лауреатом международного фестиваля в России
Власти Китая запретили называть детей именами с религиозным значением
Чаще всего в ДТП в Бишкеке страдают дети от 10 до 14 лет
В Кыргызстане отправляют детей в школу, как на войну
В Узбекистане книги, газеты и фильмы промаркируют по возрастам
Изменить систему государственных пособий предлагают в Кыргызстане
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24 апреля&nbsp;&mdash; 5&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 24 апреля — 5 мая
Бизнес
O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei
Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний! Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!
MegaCom приглашает в&nbsp;новый центр продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает в новый центр продаж и обслуживания
Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга