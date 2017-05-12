В парламент внесли предложение по выплате за новорожденного 30 тысяч сомов

В Жогорку Кенеш внесли предложение выплачивать за новорожденного 30 тысяч сомов. Ранее законопроект прошел общественные обсуждения.

Депутат Дастан Джумабеков предлагает выплачивать при рождении и усыновлении ребенка до 1 года пособия в 30 тысяч сомов. Это составляет от 2,5 тысячи до 4 тысяч 166 сомов в месяц на одного ребенка в возрасте до года. Нагрузка на республиканский бюджет составит от 4,665 миллиарда до 7,776 миллиарда сомов в год.

Пособия будут без исключения всем новорожденным без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои. Без разделения на бедных и богатых. Дастан Джумабеков

Если депутаты поддержат предложение, то уже с 15 января 2018 года пособие составит 30 тысяч сомов, в 2019-м — 40 тысяч сомов, в 2020-м — 50 тысяч сомов. Пособие новорожденным детям назначается на один год и не подлежит изменению.