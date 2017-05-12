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Общество

Задержаны охотники — нарушители госграницы

«11 мая 2017 года на погранзаставе «Катран» управления Государственной пограничной службы КР (ГПС) по Баткенской области за нарушение режима госграницы задержали шестерых охотников — граждан Кыргызстана», — сообщает пресс-служба ГПС.

«Трое охотников с гладкоствольным оружием и патронами задержаны на перевале Ак-Суу недалеко от местности Жети-Кокурок Ляйлякского района, они охотились в приграничной полосе.

Во время доставки задержанных на заставу для проведения опроса в районе села Озгоруш пограничники задержали еще троих граждан с охотничьими оружиями и патронами, которые также намеревались поохотиться на неположенном участке. Всего пограничниками изъято шесть охотничьих ружей и 64 патрона», — добавили в ведомстве.

В настоящее время оформляются соответствующие документы, после чего нарушителей передадут сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51589/
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