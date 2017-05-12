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Общество

На Общереспубликанское тестирование зарегистрированы почти 45 тысяч человек

На Общереспубликанское тестирование зарегистрированы 44 тысячи 979 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

По их данным, это на 3,2 тысячи человек меньше, чем в 2016 году. Но еще будет дополнительная регистрация на тест — 15 и 18 мая. Кроме того, пройдет и поздний тест: в Бишкеке и Оше после 20 июня (для тех, кто не успел сдать его вместе с остальными по уважительным причинам).

Согласно приказу Министерства образования и науки, ОРТ пройдет в три этапа: 16–17 и 19–20 мая, а также 23—24 июня.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51580/
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