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Общество

Не все кыргызстанцы могут проверить на сайте ГРС семейное положение

Не все кыргызстанцы могут проверить на портале электронных услуг Государственной регистрационной службы информацию о семейном положении.

Отметим, что возможность такая появилась недавно. Уточнить статус можно не только свой, но и любого другого гражданина КР. Для этого необходимо знать персональный идентификационный номер (ПИН) человека, указанный в паспорте.

Однако из четырех введенных запросов на три получен следующий ответ: «Данные по ПИН не найдены, для их актуализации необходимо обратиться в ЗАГС».

«Дело в оцифровке, — пояснили ИА «24.kg» в Государственной регистрационной службе. — В базе есть данные только о тех гражданах, чьи документы оцифровали. Процесс этот ведется регулярно, данные постоянно актуализируются».

Ранее сообщалось, что на портале электронных услуг e.srs.kg появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн.

«Эта база данных оцифрована практически на 99 процентов, обработано 5 миллионов адресных листков. Остальные оцифровываются по факту обращения. Бывают случаи, когда человек не находит себя в системе. Тогда нужно взять справку с места жительства, прийти в Центр обслуживания населения и попросить, чтобы вас включили в базу», — сказали в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51576/
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