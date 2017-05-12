В Кыргызстане в июне начнет курсировать поезд по маршруту «Бишкек — Рыбачье — Бишкек». Об этом сообщает Госпредприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, с 16 июня по 16 июля поезда будут перевозить пассажиров три раза в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье, а с 17 июля и до окончания летнего сезона они будут курсировать ежедневно.

Время отправления поезда № 608 «Бишкек I — Рыбачье» по местному времени со станции «Бишкек I» (Пишпек) в 06 часов 25 минут. Время прибытия на станцию «Рыбачье» 11. 20.

Время отправления поезда № 609 «Рыбачье — Бишкек I» в по местному времени со станции «Рыбачье» в 17 часов 08 минут. Время прибытия на станцию «Бишкек I» (Пишпек) 21. 58.

Как сообщает «Кыргыз темир жолу», цена взрослого билета составит 69 сомов. Детский (от 5 до 10 лет) будет стоить 34 сома.