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Общество

Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю

Омурбек Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления участникам форума «Честные выборы — залог стабильности и мирной передачи власти», который проходит сегодня в Бишкеке. Доклад, написанный обвиняемым в коррупции и мошенничестве лидером партии «Ата Мекен», зачитала депутат парламента Аида Салянова.

Омурбек Текебаев считает, что в Кыргызстане наступил «день сурка», и призывает парламент стать преградой на пути узурпации власти.

Он напомнил, что в соответствии с Конституцией и законами КР ответственность за организацию и проведение парламентских выборов возложена на президента, а за организацию и проведение президентских выборов политическую и юридическую ответственность полноценно несет Жогорку Кенеш как высший орган законодательной власти.

Однако сложилась порочная практика постепенного нивелирования стабилизирующей роли парламента. Многие депутаты подвергаются политическому преследованию и почти все испытывают политическое давление под угрозой возбуждения уголовных дел.

Омурбек Текебаев
Автор доклада отмечает, что анализ конституционных поправок от 11 декабря свидетельствует о намеренном включении в текст Конституции норм, провоцирующих конфликтогенность как в отношениях президента и премьер-министра, так в отношениях премьер-министра и парламента.

Омурбек Текебаев призвал членов ЖК почувствовать персональную и историческую ответственность и проявить политическую волю, а оппозиции пожелал быть более конструктивной и сплоченной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51566/
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