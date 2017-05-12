Земельный спор в Александровке. Когда закон не указ

Весьма интересный случай в юридической практике Кыргызстана произошел в селе Александровка Чуйской области. Более двадцати лет местный крестьянин, ветеран труда Иблас Малоэр обрабатывал бесхозный участок в родном селе. Эта земля не была оформлена на него. И, несмотря на то что человек своим трудом превратил болото в парк, местные власти, скрыв от него его законные права на землю, продали ее частным лицам.

Фото Паншера Малоэра. Окраина Александровки, дом, который построил отец Паншера Малоэра.

Ненадежная дружба

Болото площадью более 7 гектаров на территории бывшего колхоза «Дружба» в Московском районе еще с советских времен числилось бесхозным.

В 1989 году Иблас Малоэр по просьбе местных ветеранов ВОВ разбил там парк отдыха.

По устной договоренности вручную осушил топь, высадил не менее 10 тысяч саженцев, построил два дома для ветеранов, выкопал два пруда.

Простой крестьянин, далекий от юриспруденции, он не заботился об оформлении права на землю. Однако его сын Паншер сказал отцу, что раз он вложил свой труд, надо оформить это документально.

Когда Малоэр-старший обратился в айыл окмоту, его глава М.Салихара заверил пожилого человека, что право собственности на 7 гектаров болота они ему не только оформят, но и «принесут на блюдечке с голубой каемочкой».

Доверчивый аксакал даже одернул сына, когда тот решил сам заняться оформлением, сказав, что таким образом он может оскорбить сотрудников айыл окмоту, которые обещали все сделать сами.

Увы, обещанного ветеран труда не дождался. В 2011 году он умер. И лишь тогда Малоэр-младший узнал, что землю эту еще в 1996 году оформили в собственность. Но не на его отца. Участок закреплен за крестьянским хозяйством «Дружба». А через пять лет его и вовсе продали третьим лицам, причем вместе с домом, который построил ветеран труда и где жил его сын со своими детьми.

Фото Паншера Малоэра. Болото, где отец Паншера Малоэра высадил более 10 тысяч деревьев.

Серые схемы

Как следует из многочисленных судебный решений, 3 июля 1996 года за номером 12 издано распоряжение главы Александровской сельской управы М.Салихары «Об отводе земельных участков и разрешении строительства на территории аил кенеша». Вместо главы управы документ подписал другой человек, а участок в 7,3 гектара (болото) был закреплен за сельхозкооперативом «Дружба».

Однако, как следует из судебных решений, печати на распоряжении оказались весьма сомнительными.

В Государственном центре судебных экспертиз при Минюсте взяли оттиски печатей из нескольких распоряжений 1996 года и сравнили с печатью в данном документе. Оказалось, что она сильно отличается от печати на других документах Союза крестьянских хозяйств «Дружба». Иными словами, на документе проставлена поддельная печать либо печать нового образца. Это позволяет предположить, что распоряжение было издано задним числом.

Но, несмотря на сомнительность документа, как рассказал Паншер Малоэр, в 2008 году местный кенеш принял решение о трансформации земли из категории «пастбища» в категорию «земли сельхозугодий». При этом было указано, что в свое время СКХ «Дружба» вложил собственные средства в освоение спорного участка.

Позже прокуратура Чуйской области доказала, что сельхозкооператив не истратил на освоение территории ни тыйына.

Тем не менее в 2011 году участок в 7,3 гектара был продан через аукцион. Что интересно, несмотря на то что основания для реализации участка были еще в 2008 году, его продают аккурат после смерти ветерана — в июле 2011 года. Причем по необоснованно низкой цене.

Надзорный орган выявил, что при рыночной стоимости участка в 3 миллиона 352 тысячи сомов землю реализовали за 950 тысяч.

Приобрел участок житель Бишкека Дж. Ясыров.

Как утверждает новый «хозяин земли», еще в 2005 году Иблас Малоэр обратился в СКХ «Дружба» с просьбой передать ему в собственность участок в 7,3 гектара, тем самым признавая, что участок принадлежит кооперативу. Организация, по словам Ясырова, тогда ему отказала.

Его словам можно и поверить, если не учитывать, что районная налоговая инспекция долгие годы взимала налог на землю не с СКХ «Дружба» как владельца участка, а с Ибласа Малоэра.

Что еще интересно, в октябре 2014 года Дж. Ясыров, который купил землю за 950 тысяч, продал ее себе в убыток — за 600 тысяч — некоему А.Кулбаеву.

Новый же приобретатель 7,3 гектара разбил на мелкие участки, из чего следует, что они готовятся к продаже под индивидуальное строительство.

Напомним, участок находится в категории земель сельхозназначения, а значит, строить там нельзя.

Отсюда вопрос: даже если новые хозяева надеются, что участок трансформируют, будет ли правительство по просьбе одного человека издавать постановление о трансформации 7 гектаров ?

И по закону заслужил…

Как рассказал Паншер, он оспаривает решение о продаже земли на законных основаниях.

Статья 6 Закона «О введении в действие земельного кодекса» предусматривает, что право частной собственности на земельный участок признается за лицами, получившими их до введения кодекса, то есть до 1999 года. Паншер Малоэр

Согласно данному закону, Паншер Малоэр имел право получить не менее 75 процентов данного участка, так как они проживали и работали на нем до 1999 года.

Впрочем, местная власть с легкостью лишила их этого права, присвоив участок на основании сомнительных документов и в дальнейшем продав его.

В 2016 году в отношении Паншера Малоэра даже возбудили уголовное дело. Его судили за неисполнение судебного решения об освобождении участка. Правда, в связи с амнистией его выпустили.

«В судебном решении землю указали как голый участок, в то время как по факту там стоит жилой дом, разбиты пруды, сады», — говорит мужчина.

Судебные тяжбы, начатые еще в 2011 году, длились до мая 2016-го, когда Верховный суд принял окончательное решение, оставив в силе определение Межрайонного суда Бишкека от 13 января 2016 года.

В том определении сказано: «В заявлении Паншеру Малоэру о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказать».

Иными словами, в суде победил не простой крестьянин Иблас Малоэр, который вместе со своими сыновьями более чем за 20 лет превратил болото в парк и по закону имел право на этот участок. Закон вообще не приняли во внимание. Верх в этой борьбе взяли те, кто обладал значительным влиянием и крепкими связями…