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Общество

Чолпон Джакупова считает, что в политике Кыргызстана нет публичности

Чолпон Джакупова считает, что в политике Кыргызстана нет публичности. Об этом экс-депутат Жогорку Кенеша заявила сегодня на гражданском форуме.

По ее словам, все потенциальные кандидаты «бегают» —  кто в «Белый дом», кто за пределы страны —  в надежде, что глаз так называемого хозяина падет именно на его фигуру. Но публичности нет, и попытка вернуть ее в политику провалилась.

Глава правозащитного движения «Бир дуйно» Толекан Исмаилова добавила, что президент Алмазбек Атамбаев должен обеспечить честные и демократичные выборы. А Чолпон Джакупова подчеркнула, что залог таких выборов — закон, и посоветовала всем участникам процесса хотя бы читать его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51550/
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