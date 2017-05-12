Чолпон Джакупова считает, что в политике Кыргызстана нет публичности. Об этом экс-депутат Жогорку Кенеша заявила сегодня на гражданском форуме.

По ее словам, все потенциальные кандидаты «бегают» — кто в «Белый дом», кто за пределы страны — в надежде, что глаз так называемого хозяина падет именно на его фигуру. Но публичности нет, и попытка вернуть ее в политику провалилась.

Глава правозащитного движения «Бир дуйно» Толекан Исмаилова добавила, что президент Алмазбек Атамбаев должен обеспечить честные и демократичные выборы. А Чолпон Джакупова подчеркнула, что залог таких выборов — закон, и посоветовала всем участникам процесса хотя бы читать его.