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Общество

Государственная компания по страхованию жилья в Кыргызстане не выполняет план

Государственная компания по страхованию жилья не выполняет план. Об этом заявил на заседании правительства КР премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Он привел данные Государственной регистрационной службы за 2015 год, в соответствии с которыми всего в стране зарегистрировано 1 миллион 100 тысяч единиц жилья. Новосозданной Государственной страховой компании установили план: ежегодно страховать 20 процентов от общего количества жилья.

В 2016 году заключены договоры на страхование 10 тысяч 813 домов. Это всего 4,9 процента от годового плана. А за четыре месяца 2017-го застраховано 6 тысяч 87 домов, что составляет 8,3 процента от плана. Это говорит о том, что ГСК работает плохо.

Сооронбай Жээнбеков

По словам главы правительства, местные органы власти (полномочные представители, главы районов, айыл окмоту) проводят слабую разъяснительную работу по обязательному страхованию жилья среди населения.

По его словам, в Ошской области застраховано 6 тысяч 654 дома, в Джалал-Абадской — 2 тысячи 131 , в Нарынской — 2 тысячи 346, в Иссык-Кульской — 1 тысяча 877, в Баткенской — 459, в Таласской области — 1 тысяча 50 домов.

«Эти цифры говорят о том, что местные власти и Государственная страховая компания работают плохо», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51549/
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