В Минздраве рассматривают вопрос об увольнении Кубанычбека Кулбатырова

В Минздраве рассматривают вопрос об увольнении директора столичного Департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в управлении кадровой работы министерства.
Напомним, депутаты городского кенеша преобразовали Департамент здравоохранения в управление. При этом до сих пор нет ясности с должностью Кулбатырова — будет он уволен или возглавит управление.
В Минздраве отметили, что министр здравоохранения КР и мэр столицы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения Бишкека.
При этом здания, иное имущество, а также земельные участки, находящиеся в собственности мэрии, передают ОЗ в срочное безвозмездное пользование сроком до 5 лет для предоставления медицинской помощи населению.
По соглашению руководителей организаций здравоохранения назначают и освобождают от должности приказом Минздрава КР.