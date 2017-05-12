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Общество

В Минздраве рассматривают вопрос об увольнении Кубанычбека Кулбатырова

В Минздраве рассматривают вопрос об увольнении директора столичного Департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в управлении кадровой работы министерства.

Напомним, депутаты городского кенеша преобразовали Департамент здравоохранения в управление. При этом до сих пор нет ясности с должностью Кулбатырова — будет он уволен или возглавит управление.

В Минздраве отметили, что министр здравоохранения КР и мэр столицы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения Бишкека.

Минздрав КР передает муниципалитету право учредительства Управления обеспечения системы здравоохранения мэрии Бишкека путем выхода из состава учредителей МЗ в двухнедельный срок. Мэрия, в свою очередь, передает право учредительства столичных организаций здравоохранения (ОЗ) Минздраву КР в двухнедельный срок.

При этом здания, иное имущество, а также земельные участки, находящиеся в собственности мэрии, передают ОЗ в срочное безвозмездное пользование сроком до 5 лет для предоставления медицинской помощи населению.

По соглашению руководителей организаций здравоохранения назначают и освобождают от должности приказом Минздрава КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51543/
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