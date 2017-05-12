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Общество

В Кыргызстане не хватает около двух тысяч семейных врачей

В Кыргызстане не хватает около двух тысяч семейных врачей. Об этом рассказал заведующий кафедрой семейной медицины Кыргызской государственной медакадемии Нурлан Бримкулов.

«В настоящее время у нас не хватает около двух тысяч семейных врачей, и во многих селах фактически нет доступа к квалифицированной медицинской помощи. Нам необходимо экстренно решать вопросы подготовки семейных врачей и их поддержки, чтобы они ехали работать на периферию», — сказал Нурлан Бримкулов.

Число семейных врачей увеличивается, мы выпускаем их в три раза больше, чем в советское время. Но они, практически не задерживаясь, уходят из медицины или уезжают из страны.

Нурлан Бримкулов

По его словам, важным является создание кафедры семейной медицины, так как это поднимает подготовку семейных врачей на новый уровень.

«До настоящего времени медакадемия и все медицинские вузы не готовили семейных врачей. До сих пор мы учились и учимся по программе, разработанной в советское время. В Минздраве приняли стратегию и даже сформировали институт семейной медицины, но врачей в мединститутах продолжали готовить по-прежнему», — добавил заведующий кафедрой.

«Чтобы восполнить образовавшийся кадровый дефицит, решили переучить имеющихся врачей. Институт семейной медицины в Кыргызстане внедрен, теперь необходимо, чтобы он заработал, а медики держались на местах», — отметил Нурлан Бримкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51526/
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