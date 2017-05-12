В Кыргызстане 55 тысяч людей страдают сахарным диабетом

В Кыргызстане зарегистрировано 55 тысяч человек с сахарным диабетом, из них 5 тысяч пополнили список в 2016 году. Такие данные привел пресс-центр Министерства здравоохранения.
По его данным, внедрен госрегистр больных, представляющий единую информационно-аналитическую систему, которая позволяет вести учет распространенности и заболеваемости СД, инвалидизации и смертности больных, распространенности осложнений диабета, обеспеченности лекарственными препаратами.
В 2006 году принят Закон «О сахарном диабете», но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования некоторые его статьи не работают. Для усиления диабетологической службы планируется воссоздать Республиканский эндокринологический центр, на стадии утверждения Национальная программа «Предупреждение и борьба с сахарным диабетом и его осложнениями в КР (2016–2020 годы)».
Катастрофический рост числа заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии. Эксперты прогнозируют, что число больных сахарным диабетом к 2040 году достигнет 642 миллионов, то есть будет болеть каждый десятый житель планеты.
В Бишкеке 12–14 мая пройдет 15-й международный саммит диабетических ассоциаций. Кыргызстан проводит саммит уже во второй раз.