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Общество

В Кыргызстане 55 тысяч людей страдают сахарным диабетом

В Кыргызстане зарегистрировано 55 тысяч человек с сахарным диабетом, из них 5 тысяч пополнили список в 2016 году. Такие данные привел пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, внедрен госрегистр больных, представляющий единую информационно-аналитическую систему, которая позволяет вести учет распространенности и заболеваемости СД, инвалидизации и смертности больных, распространенности осложнений диабета, обеспеченности лекарственными препаратами.

В 2006 году принят Закон «О сахарном диабете», но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования некоторые его статьи не работают. Для усиления диабетологической службы планируется воссоздать Республиканский эндокринологический центр, на стадии утверждения Национальная программа «Предупреждение и борьба с сахарным диабетом и его осложнениями в КР (2016–2020 годы)».

Катастрофический рост числа заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии. Эксперты прогнозируют, что число больных сахарным диабетом к 2040 году достигнет 642 миллионов, то есть будет болеть каждый десятый житель планеты.

Статистика говорит, что каждые 7 секунд в мире умирает от диабета один человек, а болезнь появляется у двух новых людей. В мире из-за диабетических поражений производится более миллиона ампутаций нижних конечностей в год. Общество слепых почти наполовину состоит из людей, потерявших зрение из-за диабета. Осложнение диабета на почки требует дорогостоящего гемодиализа и трансплантации. Он наносит огромный экономический ущерб, так как приводит не только к ранней и глубокой инвалидизации, но и преждевременной смерти людей.

В Бишкеке 12–14 мая пройдет 15-й международный саммит диабетических ассоциаций. Кыргызстан проводит саммит уже во второй раз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51520/
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