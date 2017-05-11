19:47
+27
USD 67.73
EUR 73.63
RUB 1.17
Общество

В Баткенской области в некоторых районах отключат газ

В связи с проведением плановых ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах Баткенской области. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Голубое топливо отключат:

— 12 мая с 09.00 до 17.00 часов в селе Жошук;

— 13 мая с 09.00 до 17.00 часов в селе Жийделик;

— 16 мая с 09.00 до 17.00 часов на участке Лангар-3 в городе Кадамджае;

— 19 мая с 09.00 до 17.00 часов на улице Кировг в Кадамджае.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи голубого топлива.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51510/
просмотров: 58
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа
Депутаты БГК предложили решить на уровне правительства вопрос платы за газ
В Бишкеке 55 тысяч потребителей газа не имеют счетчиков
В некоторых районах города Ош 4 мая не будет газа
В некоторых районах Бишкека 27—28 апреля не будет газа
Жители еще одного жилмассива в Бишкеке получили доступ к газу
На три дня город Ош останется без воды
В некоторых районах Бишкека 26—28 апреля не будет газа
В некоторых районах Чуйской и Баткенской областей 24—27 апреля не будет газа
Центр Бишкека на четыре дня останется без газа
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
MegaCom приглашает в&nbsp;новый центр продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает в новый центр продаж и обслуживания
Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; поздравило ветеранов Таласской области с&nbsp;Днем Великой Победы ОсОО «Альянс Алтын» поздравило ветеранов Таласской области с Днем Великой Победы
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»