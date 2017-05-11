В Баткенской области в некоторых районах отключат газ

В связи с проведением плановых ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах Баткенской области. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».
Голубое топливо отключат:
— 12 мая с 09.00 до 17.00 часов в селе Жошук;
— 13 мая с 09.00 до 17.00 часов в селе Жийделик;
— 16 мая с 09.00 до 17.00 часов на участке Лангар-3 в городе Кадамджае;
— 19 мая с 09.00 до 17.00 часов на улице Кировг в Кадамджае.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи голубого топлива.