По дороге на Иссык-Куль организованы бригады экстренной медпомощи

По дороге на Иссык-Куль в Боомском ущелье (в Кеминском районе) организовано 13 бригад скорой медицинской помощи. Об этом ИА «24.kg» сообщила координатор здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

«Из них в дорожном пункте «Боом» — четыре бригады, это круглосуточный посменный пост. Столько же — в городе Кемине. Кроме этого, четыре бригады организовано в селе Боролдой и одна бригада — в небольшом селе Шабдан», — проинформировала она.

«Это экстренная медицинская помощь, которая оказывается по трассе Бишкек — Балыкчи. Бригады укомплектованы врачами и фельдшерами, все кадры местные. Но это не реанимобили. Один реанимобиль есть на базе Чуйской областной больницы», — отметила Бактыгуль Мамытова.

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