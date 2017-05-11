МИД КР: Погибший в Нью-Йорке кыргызстанец совершил суицид

По-мнению представителей местной полиции, погибший в Нью-Йорке кыргызстанец Азиз Чиркеев совершил суицид, спрыгнув с моста. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Ранее в Посольство Кыргызстана в США обратились представители кыргызской диаспоры Нью-Йорка по поводу исчезновения 20-летнего гражданина КР Азиза Чиркеева. По их данным, молодой человек вышел с работы 3 апреля в 21.00 и не вернулся домой. С тех пор его телефон был отключен.

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Спустя месяц тело Азиза Чиркеева было найдено в реке East River возле Сансет-Парка в городе Нью-Йорке (США). Полученные данные из иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит пропавшему кыргызстанцу.

«Патологоанатом тоже подтвердил, что тело принадлежит Азизу Чиркееву. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки совпали», — сообщил на своей странице в Facebook пользователь Beck TJ.

По информации внешнеполитического ведомства, тело погибшего кыргызстанца 6 мая доставлено в Кыргызстан.