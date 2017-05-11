Двум вероятным соучастникам теракта в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение двум вероятным соучастникам теракта в метро Санкт-Петербурга. Граждане России и Кыргызстана не признали вину в подготовке взрыва. Об этом сообщает «Фонтанка».

По их данным, 10 мая в изолятор на Захарьевской улице из СИЗО к следователю СКР Бобкову были доставлены уроженцы города Ош Махамадюсуф Мирзаалимов и Ибрагим Эрматов. Им последовательно предъявили однотипное обвинение по статьям «Террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший причинение смерти» и «Незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы».

При допросе Мирзаалимов и Эрматов не признали вину и дополнили свои показания некоторыми уточнениями. В частности, по данным «Фонтанки», они заявили о внепроцессуальном отборе слюны сотрудниками ФСБ при штурме квартиры на Товарищеском проспекте 6 апреля. Мирзаалимов и Эрматов также не признали якобы обнаруженные в жилом помещении предметы — устройство, схожее с найденным в кармане предполагаемого смертника Джалилова, и огнетушитель со спиленной горловиной.

Адвокат Дмитрий Куталия, представляющий интересы Мирзаалимова, вечером 10 мая подтвердил «Фонтанке» предъявление обвинения, но от дальнейших комментариев воздержался. Адвокат Кетеван Барамия, которая защищает Эрматова, тоже была лаконична: «Да, обвинение предъявлено, мой клиент считает себя непричастным».

По информации «Фонтанки», ГСУ СКР планирует предъявить аналогичное обвинение еще четверым фигурантам. Это Азамжон Махмудов, Сайфилла Хакимов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев. Их всех задержали 6 апреля. Они больше месяца пробыли в статусе подозреваемых по делу о теракте на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт».

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, включая террориста-смертника. Несколько десятков человек получили ранения. На станции метро «Площадь Восстания» нашли другое взрывное устройство. Его обезвредили.