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Общество

Уголовные дела в отношении экс-мэра Таш-Кумыра будет рассматривать другой суд

Уголовные дела в отношении экс-мэра города Таш-Кумыра Бекболота Минбаева переданы на рассмотрение Кара-Кульского городского суда. Об этом сообщили в канцелярии судебной инстанции.

Напомним, что ранее материалы рассматривал Ноокенский районный суд. Но адвокат бывшего мэра выразил недоверие судьям, его ходатайство было удовлетворено.

Напомним, прокуратура Джалал-Абадской области в 2014 года возбудила два уголовных дела, в которых фигурирует мэр города. Кроме того, одно уголовное дело расследовало УВД региона.

По данным Ноокенской районной прокуратуры, в отношении Минбаева областная прокуратура 27 февраля 2014 года возбудила уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Кроме того, прокуратура области 16 марта этого же года возбудила уголовное дело по статье «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики» и по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Материалы по данным уголовным делам были переданы на рассмотрение суда. В 2015 году УВД Джалал-Абадской области возбуждает уголовное дело по статье «Мошенничество». Уголовные дела, возбужденные областной прокуратурой, Верховный суд направил на новое рассмотрение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51494/
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