Федерация альпинизма Кыргызстана не поддержит идею назвать пик в честь Сталина

Федерация альпинизма Кыргызстана не поддерживает инициативу о названии одного из безымянных пиков в республике в честь Иосифа Сталина. Об этом заявил ИА «24.kg» ее вице-президент Владимир Бирюков.

Сегодня «Российская газета» написала, что «в Кыргызстане может появиться пик Иосифа Сталина». С инициативой присвоить его имя одной из вершин в республике выступила группа ветеранов альпинистского спорта и журналистики КР.

ИА «24.kg» обратилось в федерацию альпинизма КР, вице-президент которой заявил, что «к нам не поступала такая информация». «Я об этом слышу первый раз. Если даже кто-то захотел назвать пик в честь Сталина, сначала отдают документы в Жогорку Кенеш и правительство, а потом президенту для утверждения. Но, считаю, что это ни к чему, это излишнее», — заявил Владимир Бирюков.

«Вершина, которую хотят назвать в честь Сталина, расположена в Панфиловском районе Чуйской области КР примерно в сотне километров от Бишкека. Высота пика — около 4,2 тысячи метров над уровнем моря. Летом та же группа альпинистов планирует совершить еще одно восхождение на безымянный пик и установить на месте металлический знак с портретом Сталина», — сообщило издание.