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Общество

Бакыт Бакетаев признался, что у него есть претензии ко всему составу ЦИК

Политолог Бакыт Бакетаев признался, что у него есть претензии ко всему составу Центральной избирательной комиссии. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, он направил официальное письмо в Центризбирком с требованием отрегулировать регламент работы ЦИК.

«Я просто не хочу, чтобы субъективное отношение представителей избирательной комиссии повлияло на исход президентских выборов. Если они не будут работать в соответствии с законом и погрязнут во внутренних склоках и разборках, это непременно скажется на результатах выборов», — считает Бакыт Бакетаев.

Он добавил, что предложил целый пакет поправок в регламент, в частности, касающихся переизбрания состава комиссии, включая председателя и заместителя председателя.

Отметим, согласно нынешнему положению, за полгода до президентских выборов переизбирать главу и его замов невозможно.

На вопрос ИА «24.kg», к кому из членов ЦИК у Бакетаева претензии и кого он подозревает в возможности использования внутреннего устава в своих целях, он ответил: «Да ко всем. И к самой Шайлдабековой, и к Кайрату Осмоналиеву, и к Атыр Абдрахматовой. Ко всем вообще. Но я не собираюсь ни на кого давить и заставлять менять регламент, я прошу только работать в соответствии с законом», — резюмировал Бакыт Бакетаев.

Напомним, на одном из последних заседаний члены ЦИК обсуждали поправки в регламент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51482/
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