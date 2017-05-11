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Общество

В Бишкеке сносят незаконно построенный двухэтажный дом

В Бишкеке сносят незаконно построенный двухэтажный дом по улице Сыдыкова, 95. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Отмечено, что двухэтажный дом размерами 8,5×8,5 метров без разрешительных документов построил гражданин Караев Д. С. Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека подало иск о сносе незаконного объекта.

За четыре месяца 2017 года в Бишкеке уже снесено 1 тысяча 872 незаконных объекта.

«Заочным решением Первомайского районного суда от 2 декабря 2015 года иск столичного муниципалитета был удовлетворен. В связи с отсутствием правонарушителя УЗС обратилось в Первомайский районный суд Бишкека с заявлением о назначении представителя должника. Решением Первомайского районного суда от 8 декабря 2016 года заявление было удовлетворено», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что из-за неисполнения решения суда в добровольном порядке снос объекта будет производиться принудительно.

Мэрия Бишкека в целях предотвращения несанкционированного строительства на территории города убедительно рекомендует гражданам согласовывать эскизные проекты с соответствующими службами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51479/
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