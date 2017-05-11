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Общество

Улицу Чолпон-Атинскую в Бишкеке закроют в связи с ремонтом дороги

С 16 мая в связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской от проспекта Чуй до улицы Анкары будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отмечено, что на данном участке будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы. Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

Мэрия города Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51478/
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