Улицу Чолпон-Атинскую в Бишкеке закроют в связи с ремонтом дороги

С 16 мая в связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской от проспекта Чуй до улицы Анкары будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отмечено, что на данном участке будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы. Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

Мэрия города Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.