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Общество

Студенты освистали министра образования США на вручении дипломов

Студенты университета Бетун Кукман освистали министра образования США Элизабет Девос во время ее выступления по случаю вручения дипломов. Об этом пишет Time.

По данным издания, студенты и выпускники вуза выразили недовольство выбором руководства учебного заведения выступающего с речью на церемонии вручении дипломов из-за неоднозначных высказываний Элизабет Девос о темнокожих студентах и образовательной политики.

Ректор университета Бетун Кукман призвал студентов соблюдать тишину, чтобы провести церемонию по регламенту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51469/
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