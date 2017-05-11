Иссык-Куль на втором месте среди курортов СНГ, популярных у российских туристов

Иссык-Куль занимает второе место среди курортов СНГ, популярных у российских туристов. Такие данные привело аналитическое агентство «ТурСтат».

По его данным, в топ-5 входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения).

Рейтинг составлен по анализу данных систем онлайн-бронирования отелей. По информации ТурСтата, российские туристы бронируют отдых на озере Иссык-Куль в среднем на 10 дней.

Туристический бюджет отдыха составляет в среднем $75 в сутки. На Иссык-Куль из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Московской области.