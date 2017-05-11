Печатать бюллетени для выборов будет «Учкун», они станут плотнее

«Бюллетень — бланк строгой отчетности. Изготавливать его, скорее всего, будет Госпредприятие «Учкун», и в этом году плотность бумаги будет больше». Сообщила сегодня на семинаре «Функционирование избирательной системы» глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

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Она пояснила, что когда часть бюллетеней поручали изготавливать нескольким частным компаниям, происходили скандалы.

«Считаю правильным, когда есть государственное предприятие, которое централизованно печатает бланки строгой отчетности. Бланк будет иметь несколько степеней, а сколько именно, пока не могу сказать, так как данная информация является конфиденциальной. Скажу только, что помимо остальных степеней бюллетень будет иметь определенный знак, без которого автоматически считывающая урна не будет его принимать», — рассказала Нуржан Шайлдабекова.