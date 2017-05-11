«Весь Бишкек — среда легких и быстрых денег», — сказала сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» директор ОФ «Городские инициативы» Раушанна Саркеева.

«Город застраивают так, чтобы использовать по максимуму те 6 соток, которые каким-то образом выкупили или получили. Никто не думает, что будет после. Это нужно останавливать. И роль граждан в вопросе упорядочения хаотичного строительства самая большая. Если мы не будем требовать, то никто и не пошевелится — ни мэрия, ни сам бизнес», — сказала она.

По ее словам, к качеству жизни в городах должны быть другие требования.

Мы должны сами понимать, что купить квартиру в новом доме за огромные деньги - это еще не все. Мы должны платить не за квадратуру, а за двор, парковку, нормальную детскую площадку. Сейчас горожане таких требований не предъявляют застройщикам. Раушанна Саркеева

Она добавила, что для городских властей важно наладить инфраструктуру, работу муниципальных учреждений. «Мы и не должны требовать от них делать все. Так во всем мире. Город — это среда. А как мы ее наполним, зависит от самих горожан. Самое главное, что должны делать жители, это наладить связь с мэрией, квартальными, не относиться к ним, как к традиционному институту, который сам все решает», — призвала активист.

Поделиться своими идеями развития городов кыргызстанцы смогут на форуме городов Кыргызстана, который пройдет 12–13 мая в Бишкеке.

ИА «24.kg» является информационным партнером форума городов.