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Общество

Глава ЦИК уверена: для свободного волеизъявления на выборах созданы все условия

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова уверена, что Центризбирком создал все условия для свободного волеизъявления граждан на выборах. Об этом она сказала сегодня на семинаре «Функционирование избирательной системы».

Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что главной целью избирательной системы (ИС) является исключение фальсификаций, имевших место при прежних режимах, таких как массовый вброс бюллетеней и голосование за другое лицо. По ее словам, в Кыргызстане комбинированная модель избирательной системы, и автоматическая система служит для ручного подсчета голосов.

«Во многих странах мира из-за высокого риска хакерских атак отказались от чисто электронной системы выборов. Реформирование ИС прошло процедурный этап, и сейчас стоит задача дальнейшего реформирования. Хотелось бы, чтобы ни у кого не осталось сомнений в достоверности и прозрачности избирательного процесса», — добавила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что данная избирательная модель получает высокую оценку и вызывает интерес в других странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51443/
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