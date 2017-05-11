Глава ЦИК уверена: для свободного волеизъявления на выборах созданы все условия

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова уверена, что Центризбирком создал все условия для свободного волеизъявления граждан на выборах. Об этом она сказала сегодня на семинаре «Функционирование избирательной системы».
Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что главной целью избирательной системы (ИС) является исключение фальсификаций, имевших место при прежних режимах, таких как массовый вброс бюллетеней и голосование за другое лицо. По ее словам, в Кыргызстане комбинированная модель избирательной системы, и автоматическая система служит для ручного подсчета голосов.
Она подчеркнула, что данная избирательная модель получает высокую оценку и вызывает интерес в других странах.