С традиционного опоздания начала семинар по избирательной системе глава ЦИК

С традиционного опоздания начала семинар по функционированию избирательной системы глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, ведомство пригласило представителей СМИ для презентации порядка голосования на предстоящих президентских выборах, ознакомления с работой автоматически считывающих урн, серверной Центризбиркома, функционированием центра сбора данных и презентации модели избирательного процесса и работы системы.

Ранее, 11 ноября, глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова опоздала на свою же пресс-конференцию. А 1 ноября опоздала на брифинг на 25 минут.