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Общество

«Хьюман Райтс Вотч»: Кыргызстан принял закон, который может спасти жизни женщин

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал важный шаг на пути к пресечению насилия в отношении женщин, подписав новый закон «Об охране и защите от семейного насилия». Об этом говорится в заявлении организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch).

Как отмечается, закон улучшает защиту жертв насилия в семье и усиливает судебную ответственность за такие преступления. Документ признает не только физическое и психологическое, но и «экономическое» насилие, которое в Кыргызстане часто принимает форму ограничения доступа к финансовым ресурсам, имуществу или другим активам.

Приняв новый закон, правительство Кыргызстана продемонстрировало приверженность правам жертв насилия в семье и установило стандарты, которым должны следовать и другие регионы.

Исследователь прав человека «Хьюман Райтс Вотч» Хиллари Марголис

По ее мнению, теперь правительственные учреждения должны «продемонстрировать лидерство, внедряя и усиливая эти новые меры, которые могут буквально спасти жизни женщин».

Важно то, что теперь любая жертва насилия в семье - независимо от того, возбуждено уголовное дело или нет - может получить безопасный приют, доступ к медицинским и психиатрическим услугам.

Семейное насилие широко распространено в Кыргызстане и затрагивает почти треть женщин и девушек в возрасте от 15 до 49 лет.

Согласно последним правительственным данным, в 2013 году менее половины зарегистрированных жалоб о домашнем насилии привели к судебному разбирательству. Из них только 7 процентов передали в суды как уголовные дела. Остальные рассматривали как административные правонарушения. Из случаев домашнего насилия, повлекших административные взыскания, 64 процента привели к незначительным штрафам за «мелкое хулиганство» или нарушение общественного порядка.
Новый закон обязывает правительство назначить координирующий орган, связанный с предупреждением домашнего насилия и защитой от него. Он возлагает ответственность на многочисленные государственные и негосударственные структуры, включая министерства юстиции, внутренних дел, социального развития, здравоохранения и образования, институт омбудсмена и неправительственные группы за предотвращение насилия в семье и оказание помощи жертвам.

«Хьюман Райтс Вотч» считает, что своевременное выделение ресурсов правительством и международными донорами будет иметь ключевое значение для полного исполнения закона.

По мнению организации, необходимо целенаправленное обучение сотрудников милиции, судебных органов, местных органов власти, медицинских и социальных работников, а также создание приютов жертвам насилия с возможностью получения психиатрической и юридической помощи. Это, отмечают правозащитники, может стать ключом к спасению от насилия.

Некоторые положения нового закона вступят в силу лишь 1 января 2018 года. Государственные агентства при поддержке международных доноров, учреждений ООН и неправительственных групп к 1 января должны обеспечить необходимые жилые помещения в соответствии со стандартами Совета Европы в области прав человека, социальные и психологические услуги для жертв насилия во всех областях страны.

Правительство Кыргызстана и гражданское общество должны гордиться этим шагом. Но новый закон будет иметь смысл только тогда, когда его подкрепят действия, направленные на лучшую защиту жертв.

Хиллари Марголис
В частности, правозащитная организация отметила, что требуются определенные дополнения закона. Например, закон обязывает милицию издавать краткосрочные охранные судебные приказы во всех случаях насилия в семье, но не требует согласия потерпевшего на такие приказы. Кроме того, закон не оговаривает защиту не состоящих в браке партнеров, бывших партнеров и родственников нынешних или бывших партнеров или супругов, независимо от того, проживают ли потерпевший и нарушитель совместно.

Хотя изменения в Кодексе об административных правонарушениях увеличивают штраф за невыполнение постановления о защите, парламент Кыргызстана должен внести поправки в Уголовный и Административный кодексы, чтобы сделать нарушение охранного судебного приказа потенциальным уголовным преступлением.

Парламенту следует также внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы уточнить: его положения могут применяться в случаях насилия в семье, а также для исключения возможности ухода насильника от уголовной ответственности путем примирения с жертвой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51433/
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