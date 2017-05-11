«Хьюман Райтс Вотч»: Кыргызстан принял закон, который может спасти жизни женщин

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал важный шаг на пути к пресечению насилия в отношении женщин, подписав новый закон «Об охране и защите от семейного насилия». Об этом говорится в заявлении организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch).
Как отмечается, закон улучшает защиту жертв насилия в семье и усиливает судебную ответственность за такие преступления. Документ признает не только физическое и психологическое, но и «экономическое» насилие, которое в Кыргызстане часто принимает форму ограничения доступа к финансовым ресурсам, имуществу или другим активам.
Приняв новый закон, правительство Кыргызстана продемонстрировало приверженность правам жертв насилия в семье и установило стандарты, которым должны следовать и другие регионы.Исследователь прав человека «Хьюман Райтс Вотч» Хиллари Марголис
По ее мнению, теперь правительственные учреждения должны «продемонстрировать лидерство, внедряя и усиливая эти новые меры, которые могут буквально спасти жизни женщин».
Важно то, что теперь любая жертва насилия в семье - независимо от того, возбуждено уголовное дело или нет - может получить безопасный приют, доступ к медицинским и психиатрическим услугам.
Семейное насилие широко распространено в Кыргызстане и затрагивает почти треть женщин и девушек в возрасте от 15 до 49 лет.
«Хьюман Райтс Вотч» считает, что своевременное выделение ресурсов правительством и международными донорами будет иметь ключевое значение для полного исполнения закона.
По мнению организации, необходимо целенаправленное обучение сотрудников милиции, судебных органов, местных органов власти, медицинских и социальных работников, а также создание приютов жертвам насилия с возможностью получения психиатрической и юридической помощи. Это, отмечают правозащитники, может стать ключом к спасению от насилия.
Некоторые положения нового закона вступят в силу лишь 1 января 2018 года. Государственные агентства при поддержке международных доноров, учреждений ООН и неправительственных групп к 1 января должны обеспечить необходимые жилые помещения в соответствии со стандартами Совета Европы в области прав человека, социальные и психологические услуги для жертв насилия во всех областях страны.
В частности, правозащитная организация отметила, что требуются определенные дополнения закона. Например, закон обязывает милицию издавать краткосрочные охранные судебные приказы во всех случаях насилия в семье, но не требует согласия потерпевшего на такие приказы. Кроме того, закон не оговаривает защиту не состоящих в браке партнеров, бывших партнеров и родственников нынешних или бывших партнеров или супругов, независимо от того, проживают ли потерпевший и нарушитель совместно.
Правительство Кыргызстана и гражданское общество должны гордиться этим шагом. Но новый закон будет иметь смысл только тогда, когда его подкрепят действия, направленные на лучшую защиту жертв.Хиллари Марголис
Хотя изменения в Кодексе об административных правонарушениях увеличивают штраф за невыполнение постановления о защите, парламент Кыргызстана должен внести поправки в Уголовный и Административный кодексы, чтобы сделать нарушение охранного судебного приказа потенциальным уголовным преступлением.
Парламенту следует также внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы уточнить: его положения могут применяться в случаях насилия в семье, а также для исключения возможности ухода насильника от уголовной ответственности путем примирения с жертвой.