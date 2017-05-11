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Общество

Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль

На Иссык-Куль начнут летать самолеты из Ташкента и Новосибирска. Об этом сообщили узбекские СМИ со ссылкой на туристические агентства.

По их данным, с 5 июля по 30 августа самолеты будут летать из аэропорта Ташкента в Тамчи.

По данным компаний Diplomatic VIP и Travel Service, каждую среду 190-местный «Боинг-757» будет совершать рейсы по маршруту Ташкент — Тамчи — Ташкент. Время полета — 1 час 20 минут. Стоимость перелета составит $340.

Также открыты прямые рейсы на Иссык-Куль из самого крупного города Сибири — Новосибирска. Самолет Embraer-170 компании S7 airlines по средам и пятницам будет совершать рейс Новосибирск — Тамчи — Новосибирск. Время полета — 2 часа 50 минут.

Ожидается возобновление международных рейсов Астана — Тамчи — Астана, Алматы — Тамчи — Астана и Шымкент — Тамчи — Шымкент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51427/
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