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Общество

В Канте пройдут гонки на выживание

В городе Канте 14 мая пройдут гонки на выживание. Об этом сообщил ИА «24.kg» организатор мероприятия Алексей Лебедев.

«Они пройдут на полигоне клуба Extreme. Во время соревнований машины бьются между собой, а победителем станет тот, чье авто в итоге останется на ходу», — рассказал он.

«К соревнованиям допускаются автомашины стоимостью до 20 тысяч сомов с обязательными конструктивными изменениями, обеспечивающими повышенную безопасность водителя и штурмана. Это одно из самых зрелищных и необычных мероприятий, которые проводятся в Кыргызстане. К участию допускаются как любители, так и профессионалы», — рассказал Алексей Лебедев.

По его словам, «в битве примут участие около 12 машин». «Кроме того, всех гостей ожидают насыщенная развлекательная программа и конкурсы с множеством призов», — добавил Алексей Лебедев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51412/
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