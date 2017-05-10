Погода в Кыргызстане на 11 мая: временами дождь

В Кыргызстане местами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Бишкеке возможны кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13, днем +28 градусов.

День увеличится до 14 часов 28 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях днем без осадков, температура воздуха ночью +11, днем до +28 градусов.

В Нарынской области до +4 градусов ночью и +23 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +4, днем до +22 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +10, днем +27 градусов.