21:01
+20
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

Погода в Кыргызстане на 11 мая: временами дождь

В Кыргызстане местами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Бишкеке возможны кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13, днем +28 градусов.

День увеличится до 14 часов 28 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях днем без осадков, температура воздуха ночью +11, днем до +28 градусов.

В Нарынской области до +4 градусов ночью и +23 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +4, днем до +22 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +10, днем +27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51408/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 10 мая: временами дожди
Погода в Кыргызстане на 9 мая: местами дожди
Погода в Кыргызстане на 8 мая: дожди и грозы
Погода в Кыргызстане на 7 мая: временами дождь
Погода в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди
Погода в Кыргызстане на 5 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 4 мая: днем возможны дожди
Погода в Кыргызстане на 3 мая: дождя не будет
Погода в Кыргызстане на 2 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 1 мая: местами дожди
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову