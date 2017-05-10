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Общество

В Госагентстве по делам молодежи выявлено 25 коррупционных рисков

В Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта выявлено 14 зон коррупции и 25 коррупционных рисков. Об этом сообщили в секретариате Совета безопасности.

Отмечается, что много нареканий и критики вызвал вопрос управления спортивными сооружениями, которые зачастую служат местом проведения различных культурно-массовых мероприятий. Эксперты отметили, что в вопросах предоставления в аренду помещений спортобъектов существует коррупционная составляющая, нет прозрачности в финансово-хозяйственной деятельности.

Сейчас Госагентство спорта проводит реформирование в этой сфере для эффективного управления госимуществом с учетом ликвидации коррупционных рисков.

Участие спортсменов и официальных представителей в международных соревнованиях названо одной из зон, имеющих коррупционные риски.

Из-за отсутствия нормативно-правовых документов возникают случаи, когда в состав делегаций включают граждан, не имеющих отношения к международным спортивным мероприятиям. Тем самым наносится ущерб бюджету страны.

«Анализ показал, что коррупционные риски возможны при присвоении и лишении звания заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта, квалификационных судейских категорий. Как оказалось, условия и порядок присвоения и лишения этих званий оговорен в Единой спортивной классификации (ЕСК), которая с 2017 года не действует. При присвоении и лишении этих званий решение принимает комиссия, однако в ЕСК нет ни порядка ее формирования, ни ее работы, ни полномочий. Аналогичная ситуация и с назначением, повышением и снижением стипендий ведущим спортсменам, решение по которым принимает комиссия, однако нет формально закрепленного порядка ее создания», — отмечают в Совете безопасности.

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Аккредитация физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по различным видам спорта также является коррупционной зоной. Условия для ее получения дают возможность для коррупционных сделок, незаконных действий заинтересованных сторон. Кроме того, коррупционные зоны есть в вопросах деятельности специализированных спортшкол, по подготовке спортивного резерва, национальных сборных команд по видам спорта к различным международным соревнованиям.

«Хочется отметить, что руководство Госагентства проявило заинтересованность и понимание в ликвидации коррупционных рисков в ведомстве. Со своей стороны члены рабочей группы готовы помочь в устранении имеющихся коррупционных рисков для повышения прозрачности в управлении сферой физической культуры и спорта», — отметил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51399/
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