В Госагентстве по делам молодежи выявлено 25 коррупционных рисков

В Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта выявлено 14 зон коррупции и 25 коррупционных рисков. Об этом сообщили в секретариате Совета безопасности.
Отмечается, что много нареканий и критики вызвал вопрос управления спортивными сооружениями, которые зачастую служат местом проведения различных культурно-массовых мероприятий. Эксперты отметили, что в вопросах предоставления в аренду помещений спортобъектов существует коррупционная составляющая, нет прозрачности в финансово-хозяйственной деятельности.
Сейчас Госагентство спорта проводит реформирование в этой сфере для эффективного управления госимуществом с учетом ликвидации коррупционных рисков.
Участие спортсменов и официальных представителей в международных соревнованиях названо одной из зон, имеющих коррупционные риски.
Из-за отсутствия нормативно-правовых документов возникают случаи, когда в состав делегаций включают граждан, не имеющих отношения к международным спортивным мероприятиям. Тем самым наносится ущерб бюджету страны.
«Анализ показал, что коррупционные риски возможны при присвоении и лишении звания заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта, квалификационных судейских категорий. Как оказалось, условия и порядок присвоения и лишения этих званий оговорен в Единой спортивной классификации (ЕСК), которая с 2017 года не действует. При присвоении и лишении этих званий решение принимает комиссия, однако в ЕСК нет ни порядка ее формирования, ни ее работы, ни полномочий. Аналогичная ситуация и с назначением, повышением и снижением стипендий ведущим спортсменам, решение по которым принимает комиссия, однако нет формально закрепленного порядка ее создания», — отмечают в Совете безопасности.
«Хочется отметить, что руководство Госагентства проявило заинтересованность и понимание в ликвидации коррупционных рисков в ведомстве. Со своей стороны члены рабочей группы готовы помочь в устранении имеющихся коррупционных рисков для повышения прозрачности в управлении сферой физической культуры и спорта», — отметил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.