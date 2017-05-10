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Общество

Верховный суд оставил в силе приговор супругу Аиды Саляновой

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе приговор супругу депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Бакыту Абдыкапарову. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Напомним, районным судом Бакыт Абдыкапаров приговорен к семи годам лишения свободы условно. Условные сроки получили также бывший начальник управления Генпрокуратуры Нуртазин Джетибаев (6 лет), экс-ведущий специалист службы безопасности ТЭЦ Бишкека Турсунбек Мамбеталиев (2 года), бывший коммерческий директор ОАО «Электрические станции» Кемел Иманов (3 года) и приятель экс-начальника МП «Тазалык» Марата Кутанова — Канат Карымшаков (5 лет). Последнего освободили от наказания так же, как и предпринимателя Омурбека Турусбекова, — за «активное содействие следствию».

Причастных к лоббированию интересов казахской компании «Жезказганэнергосбыт» при поставках угля на ТЭЦ Бишкека — Бакыта Абдыкапарова, Нуртазина Джетибаева и Турсунбека Мамбеталиева — обязали выплатить штрафы в 50 расчетных показателей и возместить нанесенный государству ущерб в 6 миллионов 690 тысяч сомов.

Шестеро из семи обвиняемых (кроме Турсунбека Мамбеталиева), напомним, проходили по делу о взятке в $50 тысяч за содействие в прекращении уголовного дела в отношении бывшего начальника МП «Тазалык» Марата Кутанова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51394/
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