Три дня дорогу в Боомском ущелье будут временно перекрывать

Три дня дорога в Боомском ущелье временно будет перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба НК «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 10 по 12 мая ГП «НК «Кыргыз темир жолу» проводит работы по принудительному спуску камней на 122-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

«Движение в Боомском ущелье для автотранспорта с 9.00 до 15.00 перекроют сотрудники УПМ МВД КР», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится, и будет проведен пропуск машин.

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» заранее приносит извинения за принесенные неудобства и просит автолюбителей отнестись с пониманием.