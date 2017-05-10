18:40
+20
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

Три дня дорогу в Боомском ущелье будут временно перекрывать

Три дня дорога в Боомском ущелье временно будет перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба НК «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 10 по 12 мая ГП «НК «Кыргыз темир жолу» проводит работы по принудительному спуску камней на 122-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

«Движение в Боомском ущелье для автотранспорта с 9.00 до 15.00 перекроют сотрудники УПМ МВД КР», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится, и будет проведен пропуск машин.

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» заранее приносит извинения за принесенные неудобства и просит автолюбителей отнестись с пониманием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51392/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Дорога в Бооме будет перекрыта: продолжается принудительный спуск камней
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт 10—17 апреля ограничат движение
Отсутствие селеотводов в Бооме не вина МЧС
Перевал Отмок на трассе Бишкек — Талас закрыли
Дорога Бишкек – Нарын – Торугарт полностью расчищена после камнепада
Движение в Боомском ущелье восстановлено
В Боомском ущелье из-за ремонта образуются автомобильные пробки
Абдырахман Маматалиев: Расчистка Боомского ущелья полностью завершена
В правительстве Кыргызстана заявили о начале служебного расследования причин обвала в Бооме
В Бооме осталось расчистить 2 тысячи кубометров осыпи
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову