В ЦИК подсчитывают расходы на вознаграждение членам ТИК

В ЦИК подсчитывают расходы на вознаграждение членам территориальных избирательных комиссий. Спор возник на заседании, когда утверждали смету расходов на период подготовки и проведения очередных и досрочных местных выборов, назначенных на 28 мая.

«По стране на вознаграждение требуется 58 миллионов сомов, по всем ТИК и УИК. Есть закон, который надо исполнять. Выплаты будут производиться в соответствии с ним», — пояснила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что документ вступил в силу 1 октября 2016 года, следовательно, вознаграждение получат те представители местных избирательных комиссий, которые работали на выборах и референдуме в декабре 2016-го.