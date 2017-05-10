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Общество

В ЦИК подсчитывают расходы на вознаграждение членам ТИК

В ЦИК подсчитывают расходы на вознаграждение членам территориальных избирательных комиссий. Спор возник на заседании, когда утверждали смету расходов на период подготовки и проведения очередных и досрочных местных выборов, назначенных на 28 мая.

«По стране на вознаграждение требуется 58 миллионов сомов, по всем ТИК и УИК. Есть закон, который надо исполнять. Выплаты будут производиться в соответствии с ним», — пояснила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что документ вступил в силу 1 октября 2016 года, следовательно, вознаграждение получат те представители местных избирательных комиссий, которые работали на выборах и референдуме в декабре 2016-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51380/
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