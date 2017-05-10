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Общество

Кыргызстанец получил поощрительную премию на XVIII Азиатской олимпиаде по физике

Кыргызстанец Азамат Мырзабеков получил поощрительную премию на XVIII Азиатской олимпиаде по физике. Результаты появились на сайте форума.

По их данным, награды получил 91 юный физик, из них 19 — «золото», 13 — «серебро», 25 — «бронза», 34 — похвальные грамоты. Всего в соревновании приняли участие 170 школьников из 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение двух дней они соревновались в двух турах — теоретическом и экспериментальном.

Азиатская олимпиада по физике — это уникальное ежегодное интеллектуальное соревнование по физике среди школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Олимпиаду проводят уже 17 лет. С учетом итогов АФО-2017 будет сформирован рейтинг кандидатов для участия в международной олимпиаде по физике, которая пройдет в Индонезии с 16 по 24 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51364/
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