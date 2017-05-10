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Общество

В Кыргызстане задержаны нарушители госграницы

За нарушение государственной границы пограничники задержали двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

По ее данным, 9 мая на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-автодорожный» задержана гражданка КР Х.М., 1984 года рождения, предъявившая чужой паспорт (ID card). Задержанная направлялась в Россию. А 10 мая в ходе паспортного контроля пассажиров, отбывающих авиарейсом по маршруту Бишкек — Екатеринбург, гражданка КР А.Н., 1990 года рождения, также предъявила документ, принадлежащий другому лицу.

«Со слов задержанной, в связи с наличием запрета на въезд на территорию России она решила использовать паспорт (ID card) своей сестры. После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51350/
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