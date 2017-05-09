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Общество

Погода в Кыргызстане на 10 мая: временами дожди

В отдельных горных районах Кыргызстана дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2–7 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +29 градусов.

День увеличится до 14 часов 26 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +29 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +21 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +4, днем до +20 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +8, днем +27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51331/
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