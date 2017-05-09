В Бишкеке прошла акция, приуроченная к дню Победы, «Ветераны 365 — Успей сказать спасибо». Об этом ИА «24.kg» сообщил ее организатор Тимур Азыков.

«Акция инициирована коллективом нашего фонда «Ветераны 365» специально для жителей столицы. Дело в том, что к нам часто обращаются горожане с просьбой дать адреса ветеранов, чтобы оказать им помощь, к сожалению, мы не можем этого делать исходя из соображений безопасности. И мы решили провести акцию, в которой горожане могут поучаствовать. В 2017 году в честь праздника мы подарили нашим дорогим ветеранам самые разные подарки — от продуктов до вещей первой необходимости», — сказал он.

По словам Тимура Азыкова, «коллектив фонда хочет приобщить бишкекчан к благотворительности, чтобы люди не проходили мимо тех, кому живется трудно».