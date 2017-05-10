Кыргызстанских спортсменов не пустили в Украину. Информация об этом опубликована на сайте управления по делам молодежи и спорта Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что «к сожалению, спортсмены из Беларуси, Кыргызстана и Дагестана не смогли попасть на соревнования из-за пограничной службы, но турнир все равно состоялся на высшем уровне и оставил незабываемые впечатления у любителей поединков».

В то же время 1 мая украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) распространили сообщение о том, что «в связи с повышенными мерами безопасности восемь граждан России, Беларуси и Кыргызстана задержаны в аэропортах Одессы и Киева».

В информации украинских СМИ говорится: «Иностранцы прибыли якобы для участия в спортивных соревнованиях. Четверо граждан Кыргызстана и трое белорусов прилетели из Минска в Одессу, один гражданин России прилетел из Дубая в международный аэропорт Борисполя».

В результате комплексной проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на «Куликовое воле», которые также принимали участие в попытках силового захвата государственных органов власти. Пресс-служба ГПСУ

По информации СМИ, всех граждан, которые не смогли указать четкой цели своего пребывания на территории Украины, через границу не пропустили и вернули обратными рейсами», — говорится в сообщении пресс-службы.