13:08
+28
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

Митинг-реквием на площади Победы. Фоторепортаж

На площади Победы в столице Кыргызстана прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений, тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества», — сказал президент Алмазбек Атамбаев в своей речи по случаю всенародного праздника.

Глава государства напомнил, что «в годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев».

Простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты — новых родителей. И после Кыргызстан принимал всех, кому было трудно.

Алмазбек Атамбаев

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51325/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Празднование Дня Победы в Чолпон-Ате. Фоторепортаж
Президент Кыргызстана возложил цветы к Вечному огню. Фоторепортаж
Алмазбек Атамбаев: Фашизм побежден усилиями многих народов мира
Автопробег, приуроченный к 9 Мая, стартовал в Бишкеке
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
В центре Бишкека в День Победы вводится ограничение для движения транспорта
Ветеранам Великой Отечественной войны выданы единовременные пособия — 15 тысяч
В Бишкеке во время шествия «Бессмертного полка» ограничат движение
9 мая в Бишкеке отметят концертами и салютом
В Бишкеке открылась уникальная фотовыставка, посвященная Великой Победе
Популярные новости
Эдиль Байсалов намерен подать в&nbsp;суд на&nbsp;Elektromed Elektronik Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
В&nbsp;Караколе уничтожена кленовая аллея В Караколе уничтожена кленовая аллея
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову
Открылось первое круглосуточное банковское отделение в&nbsp;Бишкеке Открылось первое круглосуточное банковское отделение в Бишкеке