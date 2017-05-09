Митинг-реквием на площади Победы. Фоторепортаж

На площади Победы в столице Кыргызстана прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений, тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества», — сказал президент Алмазбек Атамбаев в своей речи по случаю всенародного праздника.

Глава государства напомнил, что «в годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев».