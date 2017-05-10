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Общество

Упразднить межвузовские военные факультеты в регионах предлагают в Кыргызстане

Госкомитет по делам обороны вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства «О подготовке офицеров запаса для Вооруженных сил КР».

Цель документа — ликвидировать два региональных межвузовских военных факультета, кроме военной кафедры Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева.

До 2010 года в Кыргызстане функционировало 9 военных кафедр и 2 межвузовских военных факультета при 11 высших учебных заведениях. В результате реформирования Вооруженных сил к началу 2011 года сохранилось лишь 2 региональных межвузовских военных факультета и 1 военная кафедра. Обучение осуществляется по 28 военно-учетным специальностям.

«Практический опыт прошлых лет показал, что деятельность военных факультетов и кафедр не дала положительного результата, был накоплен огромный резерв офицеров, не востребованных ВС КР как мобилизационный ресурс», — отмечают в Госкомитете.

«Мобилизационные потребности в офицерах запаса ежегодно составляют около двух с половиной тысяч человек, при этом на воинском учете в военных комиссариатах республики состоит около 54 тысяч офицеров запаса. Таким образом, невостребованными остаются более 95 процентов офицеров запаса, что в 20 c лишним раз превышает потребность», — говорится в справке-обосновании.

«Система отбора студентов для подготовки на военных кафедрах и самообучение в них создают коррупционные явления, чем вызывают немало обоснованных нареканий со стороны гражданского общества», — отмечают в Госкомитете по делам обороны.

Ежегодно около 10–15 тысяч студентов, обучающихся в вузах, желают пройти военную кафедру при наличии всего 3–3,5 тысячи мест на военных факультетах.

Ежегодно из Военного института ВС КР и других военно-учебных заведениях зарубежных стран выпускаются 130–150 офицеров. Из рядов Вооруженных сил по различным причинам ежегодно увольняются в среднем 100–120 офицеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51324/
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