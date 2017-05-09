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Общество

Две жительницы Курска прописали у себя сорок граждан Кыргызстана и Узбекистана

«Две курянки идут под суд за незаконную регистрацию 40 граждан Кыргызстана и Узбекистана», — сообщают российские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру Российской Федерации.

Уточняется, что женщинам вменяется статья 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан).

По версии следствия, дамы разработали план, который предусматривал поиск иностранцев, не имеющих возможности на законных основаниях находиться в стране.

«Участницы преступной группы готовили и предоставляли в УФМС России по Курской области документы, позволяющие незаконно поставить иностранцев на миграционный учет и фиктивно зарегистрировать их в жилых помещениях. В большинстве случаев сообщницы сами выступали в качестве принимающей стороны без фактического предоставления мигрантам жилья, тем самым оказывая содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении гражданства РФ», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51322/
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