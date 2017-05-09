Круглосуточное дежурство несут медики в пострадавших от ЧС районах Кыргызстана

Посменное круглосуточное дежурство несут медики в пострадавших от чрезвычайных ситуаций районах Кыргызстана. Об этом сегодня ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, врачи оказывают помощь в Майлуу-Суу, Аюу, Жалпак-Таше, Чон-Алае.

Недостатка в лекарствах для оказания экстренной медицинской помощи и для снятия стресса нет.

Также ведется контроль над эпидситуацией, проводятся беседы по профилактике острых кишечных инфекций.

Напомним, в результате землетрясения на юге Кыргызстана разрушены здания, пострадали люди. Ранее в Узгенском районе сошли оползни. Красный Полумесяц открыл спецсчет для помощи пострадавшим.