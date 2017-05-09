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Общество

Празднование Дня Победы в Чолпон-Ате. Фоторепортаж

В Чолпон-Ате прошли митинг-реквием, посвященный Дню Победы, и акция «Бессмертный полк».

На площади города уже с 9.00 стали собираться люди, организаторы настраивали микрофоны.

В шествии участвовали не только местные жители, но и оказавшиеся в эти дни в Чолпон-Ате гости. Приезжие удивлялись такой прекрасной организации праздника, его масштабом. На площади собралось несколько сотен зрителей, среди которых, конечно же, и те, чьи жизни были связаны с войной, свидетели Великой Победы.

По информации властей, в Иссык-Кульской области осталось всего 11 ветеранов ВОВ.

Дети и внуки тех, кто не дожил до 72-й годовщины, пришли почтить их память сюда, к Монументу Победы.

После поздравительных речей началось самое интересное — концерт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51320/
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